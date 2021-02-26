СКР возбудил уголовное дело против чиновника администрации Рубцовского района за взятки

Следователи Рубцовска возбудили уголовное дело против заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству. Его подозревают в получении крупной взятки («в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По информации ведомства, в 2018-2019 годах чиновник получил 400 тыс. руб. от местного жителя для «решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий» региона.

Следователи и оперативные сотрудники провели в отделе районной администрации обыски и изъяли необходимые для расследования документы. Подозреваемого задержали.

Екатерина Лукашевич