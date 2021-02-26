Свердловчан за год оштрафовали на 114 млн рублей за нарушение антиковидных норм Судами было рассмотрено 45 тыс. дел данной категории

По итогам 2020 года, за нарушение требований, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, суды Свердловской области привлекли к административной ответственности более 45 тыс. юридических и физических лиц, заявила на пресс-конференции заместитель председателя Свердловского областного суда по административным делам Ирина Силина. Она отметила, что общая сумма назначенных штрафов составила более 114 млн руб.

В суде апелляционной инстанции было обжаловано около 550 дел, связанных с нарушением антиковидных норм, что составляет менее 1,5% от общего количества дел данной категории.

«Кроме того, в прошлом году в отношении 38 лиц, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, либо которые контактировали с данными лицами, были приняты решения о принудительной госпитализации в специализированные обсерваторы», — отметила госпожа Силина.

Также ряд свердловских медучреждений и их руководители были привлечены к ответственности за несоблюдение требований к срокам проведения лабораторных исследований на коронавирус и несвоевременную передачу в Роспотребнадзор сведений о заболевших COVID-19.

Ирина Силина добавила, что всего за год судами Свердловской области было рассмотрено 53 тыс. административных дел. Из-за введения в регионе режима повышенной готовности их количество выросло в 5 раз, в сравнении с показателями 2019 года.

Илья Смирнов