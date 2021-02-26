В Челябинске пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погиб человек

Следователи задержали сотрудника отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску, устроившего в состоянии алкогольного опьянения дорожную аварию, в которой погиб один человек, еще один находится в реанимации. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, 22 февраля между 20:00 и 20:40 на дороге возле дома №11 по улице Кузнецова пьяный полицейский за рулем автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся Hyundai Solaris. После аварии сотрудник МВД скрылся с места происшествия. В результате ДТП погиб пассажир «Лады», пассажирку иномарки доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

Полицейского задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.Следователи просят людей, обладающих какой-либо информацией о ДТП или записями видеорегистраторов обращаться в следственный отдел Советского района Челябинска по телефонам: 266-00-93, 266-69-46, 266-70-98.