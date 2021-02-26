Минздрав Башкирии закажет 38 автомобилей для перевозки инвалидов

ГКУ «Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан» на аукционе 11 марта отберет поставщика 38 автомобилей для перевозки пациентов с ограниченными физическими возможностями, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 54,15 млн руб. Цена одного автомобиля — 1,43 млн руб. Контракт будет профинансирован из бюджета Башкирии.

Автомобили нужно поставить в течение 60 дней с момента заключения контракта в 20 районных больниц Башкирии, в том числе по три — в Шаранскую, Большеустьикинскую и Кигинскую центральные районные больницы.

В каждом автомобиле должно быть не менее трех мест: для водителя, инвалида-колясочника и сопровождающего. Место для транспортировки пассажира должно быть оборудовано ремнями-талрепами для крепления кресла-коляски, системой поручней и ремнем безопасности для фиксации человека в кресле-коляске. В задней части автомобиля должна быть заниженная площадка для удобства въезда инвалида-колясочника из рифленого алюминия. Автомобиль должен быть оснащен системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, аудиосистемой.

Майя Иванова