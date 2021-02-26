COVID-19 диагностировали еще у 182 свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, еще 12 пациентов скончались. Напомним, с 24 февраля в регионе ежедневно фиксируется меньше 200 случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 77 333 случая COVID-19. Более 70 тыс. пациентов выздоровели, 2 357 больных умерли.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 1 марта. Большую часть карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, свердловские власти планируют снять в начале лета.