Снежные отвалы постепенно вывезут из центра Петербурга

Снежные отвалы, которые появились на улицах Петербурга после снегопадов, будут постепенно вывезены. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

По его словам, чтобы снег не сбрасывали в реки и каналы, его накапливают в отвалах, а затем свозят на снегоплавильные станции. «Раньше вопрос стоял в том, чтобы сбросить снег в реки и каналы, а потом - что будет, то и будет. Теперь организация не получит деньги, пока не привезет снег на снегоплавильную станцию, и уже по факту — сколько привез снега, столько и получил»,— пояснил глава города.

Напомним, что Петербурге за неделю выпало более 40 см осадков.