В Волгограде ушел в отставку руководитель облкомприроды

Пост руководителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области покинул Виталий Сазонов. Об этом сообщили в областной администрации.

Временно исполняющим обязанности руководителя облкомприроды назначили Викторию Романову, которая ранее возглавляла региональный комитет по управлению государственным имуществом. «Функции врио главы облкомимущества возложены на Екатерину Кульгускину, занимавшую до этого дня должность первого заместителя», — уточнили в обладминистрации.

Мария Шахрай