Двух жителей Ижевска задержали по подозрению в вымогательстве

32-летнего мужчину и 39-летнюю женщину в Ижевске задержали по подозрению в вымогательстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено до семи лет лишения совбоды.

По версии следствия, в середине января подозреваемые пришли в дом 52-летнего мужчины и потребовали у него 300 тыс. руб. под надуманным предлогом. После отказа они нанесли ему побои. Затем подозреваемые приходили к потерпевшему в течение месяца, наносили побои, в том числе ломом, и требовали передачи денег и недвижимого имущества. В результате они заставили мужчину написать расписку о том, что он обязуется передать им 300 тыс. руб.