В Самаре отключат от канализации около тысячи адресов, задолжавших 18 млн рублей

Массовые отключения канализации должников стартуют в Самаре с понедельника. В этот период специальные бригады коммунальных служб будут тампонировать коммуникации. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью «РКС-Самара».

«Эта мера воздействия не применялась почти год. С 1 января 2021 года мораторий официально отменен на федеральном уровне. “РКС-Самара” давали абонентам два месяца разобраться со своими долгами»,– говорится в сообщении.

Абонентов вновь подключат к коммуникациям только после полной оплаты долга. Кроме того, они должны будут оплатить стоимость работ по тампонированию/растампонированию. Их сумма составит от 5 до 20 тыс. руб. Отключение канализации планируется по 1 тыс. адресов в Самаре. Их жители накопили долг на 18 млн руб.

Георгий Портнов