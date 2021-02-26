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Фото со страницы Ярославского отделения ОНФ в facebook.

Ярославль на предпоследнем месте в стране по качеству уборки улиц

Ярославль оказался на предпоследнем месте среди городов России по качеству очистки улиц от снега, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob.ru. Только 14% принявших участие в опросе жителей Ярославля заявили о том, что они довольны качеством зимней уборки города.

Вместе с Ярославлем на трех последних строчках рейтинга качества уборки городов находятся Пенза и Рязань, где довольны состоянием улиц 16% и 13% респондентов соответственно.

На первом месте рейтинга российских городов по качеству зимней уборки дорог находится Тюмень. 64% жителей города положительно оценивают состояние городских улиц в зимнее время. Вторая строчка рейтинга досталась Набережным Челнам, где 52% горожан довольны качеством работы коммунальных служб. На третьем месте рейтинга Оренбург, в котором 46% жителей считают, что коммунальные службы справляются с уборкой города.

В сообщении отмечается, что опрос проводился с 12 по 24 февраля 2021 года в 32 городах, население которых превышает 500 тыс. человек. Всего было опрошено 19 тыс. респондентов старше 18 лет. В Москве и Санкт-Петербурге в опросе участвовали по 1,5 тыс. человек, в других городах - по 500 человек.

Антон Антонов


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