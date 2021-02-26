В Свердловской области упразднят восемь судебных участков

Восемь судебных участков упразднят в Свердловской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение регионального заксобрания, сообщили в пресс-службе парламента.

«Законопроект направлен на приведение в соответствие законодательства о мировых судьях Свердловской области в соответствие с федеральными законами об упразднении некоторых районных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе районных судов»,— пояснила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

По ее словам, в связи с упразднением Байкаловского, Заречного, Новолялинского, Слободо-Туринского, Тугулымского районных судов будет упразднен ряд судебных участков и должностей мировых судей. При этом, подчеркнула госпожа Бабушкина, общее число мировых судей в Свердловской области не изменится.

«Органы государственной власти заинтересованы в создании эффективного института районных и мировых судей, чтобы как можно больше дел решалось на местах, как можно меньше было обжалований судебных решений, а функционирование судебной системы способствовало защите прав и законных интересов граждан, содействовало укреплению законности и предупреждению правонарушений»,— добавила спикер регионального парламента.