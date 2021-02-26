«Вот уже и Китай нас обогнал» Дмитрий Дризе — о борьбе с бедностью в Китае и России

Борьба с бедностью — приоритет, руки опускать не собираемся — так в Кремле прокомментировали успехи Китая. Пекин 25 февраля объявил, что досрочно справился с проблемой всеобщей нищеты. Это произошло благодаря правильному курсу коммунистической партии и программе реформ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что в России, к сожалению, есть проблема бедности, однако власти прилагают все усилия для ее решения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает китайский опыт весьма интересным и поучительным.

Китайская коммунистическая партия к своему столетию выполнила главную задачу — поборола бедность. Это произошло на 10 лет раньше срока, который обозначен программой ООН. За последние восемь лет Китай вывел из нищеты почти 100 млн человек. А всего с конца 70-х годов прошлого века после объявления политики реформ и открытости, это цифра составляет 770 млн.

Как следует из выступления председателя Си Цзиньпина, это случилось благодаря «усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа» и, что главное, правительственной программе инвестиций и создания рабочих мест, а также производств.

Отдельно можно выделить успехи по расселению ветхого жилья: 25 млн человек улучшили жилищные условия, и без малого 10 млн переселили из бедных районов.

Естественно, с этим можно спорить, но в целом за соседей логично порадоваться. Что и сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что у нас борьба с бедностью активно продолжается, хотя проблемы, безусловно, есть, но руки опускать никто не собирается. Для Кремля это главный приоритет. Это прописано во всех программных документах. Хотя цифра в 20 млн наших российских бедных радовать не может.

А во-вторых, с грустью приходится констатировать, что вот уже и Китай нас обогнал. Собственно, он давно это сделал, просто на этот раз в очень важном соревновании, если это так называть.

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Хотя у нас есть свои доводы, и так может получиться, что в России на самом деле не все плохо. В 90-е вся страна, можно сказать, прозябала в бедности — 65 млн человек находились за чертой, а сейчас все-таки в три раза меньше. Хотя динамика не очень, прямо скажем. Как же, как же, помним зарплаты в $4 в месяц и меньше. Очень не хочется, чтобы эти времена вернулись.

Вот в том-то и дело, что именно благодаря реформам 90-х удалось поднять доходы.

А теперь может показаться, что в Китае борются с бедностью, а у нас — с богатством.

И главное состоит в том, что у товарищей есть одна программа, а у нас их великое множество. И они периодически корректируются.

Но, как ни странно, происходящее в очередной раз доказывает, что в России невозможен китайский путь. Почему? Очень просто — потому что Китай сначала пережил экономический подъем, в том числе, благодаря западным инвестициям, технологиям и производствам, потом сумел создать собственное общество потребления и вот теперь победил бедность. А потом провозгласил собственный путь развития. И вот уже даже с Америкой пытается воевать. Экономически. Россия же явно намеревается перейти к последней стадии, минуя все предыдущие. Вряд ли это получится с таким количеством бедных.