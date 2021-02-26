В Башкирии снизилось исполнение бюджета

На 1 февраля текущего года исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам снизилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 11,09 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные регионального министерства финансов. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 7,31 млрд руб., снизившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2020 года на 20%.

Поступления акцизов составили 2,11 млрд руб., они увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Остальные поступления снизились: налог на доходы физических лиц — до 2,89 млрд руб. (на 17,8%), налог на имущество — до 124,6 млн руб. (в 4,9 раза), налог на прибыль организаций — до 754,5 млн руб. (на 12,8%), налог на совокупный доход — до 600,4 млн руб. (на 14%).

В 2,1 раза уменьшились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составив 413,1 млн руб. При этом в 1,3 раза увеличились безвозмездные поступления в бюджет — до 3,78 млрд руб.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе текущего года снизились в 1,6 раза к уровню соответствующего периода 2020 года, они профинансированы в объеме 10,26 млрд руб. Бюджет Башкирии за январь 2021 года исполнен по доходам в сумме 10,87 млрд руб., что больше на 4,7% к уровню аналогичного периода 2020 года, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 5,2 млрд руб. (снижение на 17%), по расходам — в сумме 10,96 млрд руб. (снижение в 1,5 раза).

Доходы местных бюджетов по состоянию на 1 февраля исполнены в сумме 4,16 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 2,11 млрд руб., (снижение в 1,4 раза). Из них в бюджеты муниципальных районов поступило 924,3 млн рублей, в бюджеты городских округов — 1,19 млрд руб., что составляет соответственно 4,8% и 6,1% к плану на год.

На 1 февраля текущего года исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам снизилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 11,09 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные регионального министерства финансов. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 7,31 млрд руб., снизившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2020 года на 20%.

Поступления акцизов составили 2,11 млрд руб., они увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Остальные поступления снизились: налог на доходы физических лиц — до 2,89 млрд руб. (на 17,8%), налог на имущество — до 124,6 млн руб. (в 4,9 раза), налог на прибыль организаций — до 754,5 млн руб. (на 12,8%), налог на совокупный доход — до 600,4 млн руб. (на 14%).

В 2,1 раза уменьшились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составив 413,1 млн руб. При этом в 1,3 раза увеличились безвозмездные поступления в бюджет — до 3,78 млрд руб.

Расходы консолидированного бюджета республики в январе текущего года снизились в 1,6 раза к уровню соответствующего периода 2020 года, они профинансированы в объеме 10,26 млрд руб. Бюджет Башкирии за январь 2021 года исполнен по доходам в сумме 10,87 млрд руб., что больше на 4,7% к уровню аналогичного периода 2020 года, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 5,2 млрд руб. (снижение на 17%), по расходам — в сумме 10,96 млрд руб. (снижение в 1,5 раза).

Доходы местных бюджетов по состоянию на 1 февраля исполнены в сумме 4,16 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 2,11 млрд руб., (снижение в 1,4 раза). Из них в бюджеты муниципальных районов поступило 924,3 млн рублей, в бюджеты городских округов — 1,19 млрд руб., что составляет соответственно 4,8% и 6,1% к плану на год.

Майя Иванова