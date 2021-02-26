Житель Волгоградской области проведет в колонии 18,5 лет за поджог и двойное убийство

Волгоградский областной суд вынес приговор 40-летнему ранее неоднократно судимому жителю Урюпинска Игорю Волкову. Он признан виновным в убийстве двух лиц, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, а также грабеже, совершенным с применением насилия. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в марте 2020 года в доме потерпевших между осужденным и его двумя знакомыми произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник их избил. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, а мужчина потерял сознание. Прежде чем скрыться с места преступления, осужденный якобы поджег дом, в результате чего потерпевший умер от ожогов верхних дыхательных путей и острого отравления угарным газом. В управлении также отметили, что Игорь Волков устроил дебош в доме своей сестры, а в феврале на улице ограбил женщину, вырвав из ее рук сумку.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай