В Челябинской области сняли ограничения движения на автодорогах

Ограничение движения по региональным дорогам Челябинской области снято во всех муниципальных районах. Однако на отдельных участках, где дорожное полотно приводится в нормативное состояние, трассы закрыты, сообщает пресс-служба правительства региона.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области уточняют, что это участки протяженностью 300-500 м, где снег спрессовался в массу, схожую с плотностью бетона. Сейчас там работает тяжелая дорожная техника. Всего таких участков более 40. Мониторинг состояния автодорог ведется ежечасно. Как только сложный участок будет освобожден от снежного завала, движение будет запущено, сообщают в миндортрансе.