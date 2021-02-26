В Югре назначен новый уполномоченный по правам ребенка

Новым уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) назначена Людмила Низамова. Ее кандидатуру сегодня утвердили на заседании думы региона.

Ранее должность детского омбудсмена в течение более 11 лет занимала Татьяна Моховикова, которая ранее сложила свои полномочия.

Людмила Низамова с 1991 года работала учителем географии в одной из школ Сургута, в 1994-2001 годы являлась главным специалистом управления социальной защиты администрации ХМАО. Позднее была назначена сначала на должность начальника отдела анализа и прогнозирования, затем возглавила отдел сводного планирования, анализа и социального развития. Госпожа Низамова также занимала пост заместителя директора регионального департамента социального развития, а с сентября 2011 года работала там заместителем директора — начальником управления социальной поддержки и помощи.