ГК «Ростов-Дон» выиграл у московского «Луча» на своем поле

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 25 февраля обыграл в домашнем матче московскую команду «Луч» в мачте Суперлиги Париматч 2020/21 со счетом 37:15, сообщает пресс-служба клуба.

Московская команда забросила первый мяч в ворота «Ростов-Дона» на 9-й минуте матча. Однако после того, как ростовчанки завладели преимуществом, они стали чаще ошибаться и терять мяч. Однако на перерыв команды ушли со счетом 17:8.

Во второй половине встречи за пять минут «Луч» забил четыре мяча, но ростовчанкам удалось удержать преимущество. Последний гол матча забила Александра Смирнова, и «Ростов-Дон» победил со счетом 37:15. Ростовская команда досрочно заняла первое место в чемпионате России.

Наталья Шинкарева