«Парма» едет в Болгарию

БК «Парма» узнал, где проведет матч в плей-офф Кубка ФИБА Европы. Пермская команда отправится в болгарский город Ботевград, где сыграет с БК «Рилски Спортист». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Победитель матча «Парма» — «Рилски Спортист» сыграет в четвертьфинале с победителем пары «Балкан Ботевград» (Болгария) — «Фрибург Олимпик» (Швейцария). Матчи этих стадий плей-офф пройдут с 23 по 25 марта.

Напомним, в конце января «Парма» уверенно вышла в плей-офф еврокубка, победив в Нидерландах два голландских клуба — «Донар Гронинген» (93:81) и «Хирос Ден Бос» (85:63).