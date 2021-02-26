Подрядчик реконструкции Северной дамбы вернулся из банкротства

Пермский дорожный подрядчик ООО «ТСИ-Пермь» сменил руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 25 февраля компанию вновь возглавляет ее бенефициар, бывший гендиректор и основной владелец подрядного холдинга «Юкон Групп» («Пермдорстрой», «Пермавтодор») Сергей Пантелеев. Господин Пантелеев руководил обществом с мая 2018 года по июнь 2019-го, затем на этой должности его сменил Максим Постол.

Стоит отметить также, что в начале года компания изменила наименование. Сейчас полное название общества — «Трансстройинжиниринг-Пермь» (сокращенно по-прежнему «ТСИ-Пермь»). В середине февраля общество получило первый подряд. Компания выиграла контракт на реконструкцию иловых площадок и устройство лотков на объекте «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники». Цена контракта — 25,5 млн руб., в настоящий момент он исполняется.

Напомним, ООО «ТСИ-Пермь» создано в 2015 году. Крупнейшим подрядом в истории фирмы был ремонт Северной дамбы в Перми стоимостью 217 млн руб. В марте 2019 года в отношении «ТСИ-Пермь» была введена процедура наблюдения. Иск о признании общества несостоятельным подало ЗАО «Микма», заявившее о долге свыше 17 млн руб. Ранее истец заключил с ответчиком договор субподряда на выполнение капремонта ул. Уральской. Среди кредиторов ООО «ТСИ-Пермь» были также инспекция ФНС по Свердловскому району Перми, МУП «Горсвет», ООО «Проектная фирма „Орта“», ООО «Спецтехника-Пермь», УК «Спецстрой», ООО «Ситигаз», компании «Нави» и «ЗН-Технология». В октябре 2020 года кредиторы должника приняли решение заключить с ним мировое соглашение, в декабре производство по делу о банкротстве было прекращено.