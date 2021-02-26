В ХМАО за сутки выявили еще 116 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было зарегистрировано 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и два летальных случая.

По данным регионального оперативного штаба, вирус подтвердился у жителей 18 муниципалитетов. Большинство новых пациентов было выявлено в Сургуте (26), Нижневартовске (16), Ханты-Мансийске (14), Нефтеюганске (11). На момент выявления у 85 человек были признаки ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, еще пять югорчан переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заразились 51 233 жителя ХМАО, из них 49 053 пациента уже выздоровели, 739 человек скончались.