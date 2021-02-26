Депутаты рассмотрят генплан Новосибирска на сессии в марте

Обновленный генеральный план Новосибирска планируют принять на сессии горсовета в течение марта, сообщил во время встречи с журналистами глава города Анатолий Локоть.

Господин Локоть отметил, что работа над документом заняла почти два года. 20 февраля генплан был подписан и внесен в совет депутатов.

«Нельзя затягивать принятие генплана, это может негативно сказаться в целом на ситуации в городе»,— заявил мэр.

Согласно обновленному проекту, по его словам, город зарезервирует площадки под создание 21,5 млн кв. м жилья, будут созданы 80 автодорог и развязок. Планируется создание новых зеленых зон, а к зоне рекреационного назначения будет относиться 27% площади города, пообещал он.

Проект генплана города был разработан в 2007 году. Его актуализация началась в 2019, а в феврале 2020 прошли публичные слушания по проекту. Предполагалось, что в начале декабря прошлого года депутаты рассмотрят новую версию генплана, однако, вопрос был снят с повестки. Причиной стали спорные вопросы, которые касались возможности застройки лесных территорий Заельцовского бора.

Даниил Тарабукин