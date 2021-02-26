На Деминский марафон под Рыбинском приедут лыжники из 58 регионов России

В Ярославскую область для участия в 14-ом Международном Деминском лыжном марафоне приедут спортсмены из 58 российских регионов и из шести стран, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соревнования пройдут в центре лыжного спорта «Демино» в Рыбинском районе 6 и 7 марта 2021 года.

По данным областного правительства, в этом году для участия в золотой гонке на 50 км свободным стилем подано рекордное количество заявок за все время проведения марафона. В главной гонке планируют принять участие более 2,2 тыс. лыжников. Всего на участие в Деминском марафоне зарегистрировались уже более 3,5 тыс. спортсменов.

В программе Baby-марафон, которым откроются соревнования 6 марта. 7 марта пройдут гонки на 2, 5 и 10 км. Гонка Worldloppet на дистанцию 25 километров классическим стилем 7 марта закроет соревнования.

Кроме российских спортсменов в марафоне будут участвовать лыжники из Франции, Чехии, Словакии, Эстонии, Молдавии и Белоруссии.

«В Демино приедут известные спортсмены, среди которых четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов, бронзовый призер Олимпиады 2010 года Наталья Коростелева, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев, победитель Универсиады, чемпион мира среди молодежи до 23 лет Рауль Шакирзянов и другие известные спортсмены»,— рассказали в пресс-службе.

Антон Антонов