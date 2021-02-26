«Уралкалий» вошел в топ-30 самых экологичных компаний России

ПАО «Уралкалий» вошло в рейтинг экологической ответственности, составленный журналом Forbes, заняв 25-е место. Как отмечается в рейтинге, компания, являющаяся одним из крупнейших производителей удобрений, в 2017 году поставила цель — к 2022 году сократить потребление энергии и водозабор на 10%. В 2017–2019 годах они сократились на 6,5 и 9,8% соответственно. В конце 2020 года «Уралкалий» получил свой первый ESG-рейтинг от агентства S & P Global. Рейтинг составил 52 балла при среднем показателе для компаний химпрома 36 баллов. В 2021 году компания планирует разработать систему углеродного менеджмента.

При подготовке рейтинга Forbes попросил 200 крупнейших компаний страны подробно рассказать об экологическом следе, который они оставляют. Эти данные использовались при составлении рейтинга самых экологичных компаний. В лонг-лист вошли 60 компаний с максимальными баллами по экологическим метрикам. Все метрики для рейтинга экологичных компаний были разделены на четыре группы с одинаковым весом (25%): «Снижение вреда», «Экологическая политика», «Использование ресурсов» и «Экспертная оценка». Прежде чем сравнивать компании по первым трем метрикам, эксперты разделили их по отраслям, внутри них и проводилось сравнение. По подавляющему количеству параметров использовался метод z-оценки, позволяющий определить, насколько то или иное значение отличается от среднего в выборке, которое приняли равным 50 баллам.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 тыс. сотрудников.