В Астраханской области осудят бывших участковых за превышение полномочий

В Астраханской области Енотаевский межрайонный следственный отдел СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших участковых ОМВД по Черноярскому району, которые обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК.

По версии следствия, двое участковых фальсифицировали материалы проверки о якобы причастности 47-летнего жителя села Черный Яр к незаконной добыче рыбы частиковых пород. При этом, предположительно, рыбу обнаружили при задержании у брата одного из сотрудников полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай