Ярославская область по нацпроекту «Здравоохранение» получит 1,4 млрд рублей

В 2020 году Ярославской области на выполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было направлено более 1,18 млрд руб., в 2021 году регион получит более 1,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе областного правительства. Эти данные были приведены накануне на заседании правительства региона.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, на выделенные в 2020 году средства была закуплена новая техника для оказания медицинской помощи детям, проведено дооснащение государственных медицинских организаций телекоммуникационным и серверным оборудованием. Также было приобретено 44 единицы техники для областной онкологической больницы.

«Все новое оборудование введено в эксплуатацию. Для регионального сосудистого центра на базе областной клинической больницы закуплен магнитно-резонансный томограф. По каждому из девяти региональных проектов нацпроекта мы выполнили все, что планировалось»,— рассказал глава региона.

В частности, в прошлом году, в клинической больнице №9 был организован первый в области центр амбулаторной онкологической помощи на 10 коек.

Господин Миронов отметил, что в этом году запланировано строительство центра амбулаторной онкологической помощи на базе Рыбинской городской больницы №1. Также медтехникой на 172 млн руб. будут дооснащены детская областная больница и онкобольница. По словам губернатора, в 2021 году планируется увеличить количество врачей в регионе до 5711 человек, а средних медработников до 10332 человек.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов уточнил, что в 2021 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионе будет выделено на 262 млн руб. больше, чем в 2020 году.

Дарья Сабаева