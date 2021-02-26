На Ямале развернули пункты вакцинации от COVID-19 для тундровиков

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) развернули передвижные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей тундры, каслающих вблизи дороги Салехард—Надым, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Запланировано четыре остановки — на участке от 40 км до 170 км автотрассы. Оленеводов заранее оповестили о возможности привиться от COVID-19. В первый же день прививочный пункт посетили более 100 человек»,— отметили в пресс-службе.

Прежде чем поставить прививку, тундровиков осматривает врач-терапевт. При выявлении симптомов ОРВИ медики выдают бесплатный набор лекарств и советуют отложить вакцинацию до выздоровления.

«Жители тундры имеют повышенный риск развития бронхолегочных заболеваний. Кроме того, погодные условия зачастую становятся непреодолимым препятствием для медицинских работников, не позволяя оперативно добраться до места стоянки оленеводов»,— подчеркнули в правительстве ЯНАО.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, решение о развертывании передвижных пунктов вакцинации было принято в связи с тем, что кочующие ямальцы не могут надолго покинуть чум и оставить оленей без присмотра: «Не каждый может выбрать время, чтобы добраться до прививочного пункта в городе или поселке. Поэтому приняли решение отправить медицинскую бригаду навстречу оленеводам».

Господин Новиков отметил, что прививочная кампания также проходит в национальных поселках Ямала. От COVID-19 уже привились жители небольших населенных пунктов Ямальского, Шурышкарского, Приуральского и Пуровского районов. Всего первую часть вакцины получили около 20,3 тыс. ямальцев, более 10 тыс. человек завершили вакцинацию полностью.

По данным на 25 февраля, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 36 997 жителей Ямала. Из них более 34 тыс. пациентов выздоровели, 396 пациентов скончались.

Анастасия Реутова