СКА обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Шайбы в ворота «Витязя» закинули Игорь Ожиганов (12 мин.), Андрей Кузьменко (19 мин.), Иван Морозов (23 мин.), Кирилл Марченко (49 мин).
Следующий матч СКА сыграет с минским «Динамо».
Красиво, уверенно, всухую.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 25, 2021
Обыгрываем Витязь в Ледовом и ждем заключительный матч регулярки!#СКАВИТ pic.twitter.com/AF0cRMBOer