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СКА обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в мачте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Шайбы в ворота «Витязя» закинули Игорь Ожиганов (12 мин.), Андрей Кузьменко (19 мин.), Иван Морозов (23 мин.), Кирилл Марченко (49 мин).

Следующий матч СКА сыграет с минским «Динамо».

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