Мэр Новосибирска поручил найти виновных в сбросе грязного снега в Обь

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал указание разобраться в ситуации со сбросом снега в Обь. Градоначальник поручил найти виновных и предотвратить подобные случаи в будущем. «Обь нужно беречь. Это дороже во всех смыслах: и в финансовом, и в организационном, но снег нужно вывозить. Этот снег грязный, он содержит в себе много тяжелых элементов от выхлопа, от грузов, которые перевозятся по мосту, поэтому утилизация этого снега предусматривает вывоз его за территорию города»,—заявил глава города журналистам в пятницу.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как водитель погрузчика сбрасывает снег с моста в Обь. Тогда мэрия охарактеризовала происшествие как работу в форс-мажорных обстоятельствах.

В начале февраля в Красноярске сотрудники муниципального предприятия сбрасывали снег в Енисей. Красноярская природоохранная прокуратура возбудила в отношении МП «САТП» административное дело о нарушении требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). Кроме того, из-за некачественной уборки было внесено представление в администрацию города.

Даниил Тарабукин