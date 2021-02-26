Количество выявленных поддельных купюр в Пермском крае сократилось на треть

В 2020 году подразделения Банка России и кредитных организаций изъяли из оборота в Пермском крае 241 поддельную российскую банкноту на общую сумму 1,1 млн руб. По сравнению с 2019 годом количество выявленных фальшивок уменьшилось на 31%, а их общая сумма — на 29%. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Среди выявленных в прошлом году подделок больше всего обнаружено пятитысячных банкнот — 216 штук. На втором месте банкноты номиналом 1 тыс. руб.— 21 штука. Также было выявлено по одной поддельной банкноте номиналами 2 тыс. и 500 руб. и две пятирублевые монеты. Лидерами у фальшивомонетчиков остаются стодолларовые купюры США. По сравнению с 2019 годом количество фальшивых банкнот иностранных государств сократилось в семь раз.

В целом по России за последние несколько лет уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким: на 1 млн банкнот в обращении приходится семь подделок. За предыдущий год в банковской системе страны было выявлено около 48 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств.

«Банк России разработал интерактивный учебный курс для кассовых работников розничных сетей, желающих повысить свои компетенции по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков. Программа онлайн-обучения направлена на то, чтобы повысить выявляемость подделок в сфере торговли — основном канале поступления в обращение фальшивых банкнот»,— отметил управляющий Пермским отделением Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.