Строитель дороги к аэропорту «Гагарин» необоснованно получил 97 млн рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств при строительстве дороги к аэропорту «Центральный» (в настоящее время – «Гагарин»). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, материалы которой легли в основу дела.

Установлено, что в октябре 2016 года между министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и ООО «Автотрасса» был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу. Стоимость работ на момент заключения контракта превышала 3,4 млрд руб.

Функции заказчика по госконтракту были возложены на ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», которое при приемке работ неправомерно применило индексы перевода в текущие цены, что повлекло необоснованное увеличение суммы выполненных работ на сумму свыше 97 млн руб.

Марина Ковалева