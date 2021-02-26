Количество суши-баров в Новосибирске увеличилось за год почти в три раза

В Новосибирске по итогам 2020 года количество суши-баров увеличилось в 2,7 раза — до 144 точек, сообщает 2ГИС. Это максимальная динамика среди всех российских городов, отмечают аналитики компании. Количество кулинарий увеличилось на 70% — до 242 заведений, что также стало рекордом среди мегаполисов.

Количество пиццерий увеличилось на 21% (126 заведений), пекарен — на 21,8%, до 346 точек, сообщается в исследовании.

В тоже время почти нулевую динамику продемонстрировал сегмент баров (263 заведения) и ресторанов (242). Количество столовых уменьшилось за год до 326 заведений (-2,7%).

В целом в прошлом году количество заведений общепита в российских миллионниках выросло на 8,9% — более 65 тыс. точек. «Число точек общественного питания увеличилось во всех без исключения крупнейших городах страны, но за 2020 год темпы развития рынка общепита резко замедлились — в три раза: в 2019 количество заведений всех форматов суммарно выросло на 31,6%»,— говорится в исследовании компании.

Оксана Павлова