Дом культуры под Ярославлем отремонтируют за 15 млн рублей

В 2021 году в поселке Константиновском Тутаевского района Ярославской области будет отремонтирован Дом культуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства. ДК отремонтируют в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели выделено около 15 млн руб., из которых около 10 млн руб. средства федерального бюджета, 4 млн руб. из областного и 1 млн руб. из муниципального бюджета.

По словам директора регионального департамента культуры Марины Васильевой, средства будут направлены на замену дверных и оконных блоков, витражей, навесов над входом, обновление полов, кровли, фасада, систем отопления и электроосвещения, а также на отделку помещений ДК. Окончание работ запланировано на июль этого года.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время на базе учреждения работают 27 творческих формирований, в которых занимаются около 500 человек. Здание ДК - бывшего Дома культуры нефтеперерабатывающего завода имени Д.И. Менделеева, построено в 1957 году.

По данным регионального правительства, всего в этом году по проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» будет отремонтировано пять сельских учреждений культуры в Мышкинском, Борисоглебском, Даниловском, Тутаевском и Угличском районах. Общая сумма выделенных средств составит около 52,5 млн руб.

Дарья Сабаева