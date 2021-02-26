Уралмашзавод поставит узбекскому АО «Алмалыкский ГМК» мельницу мокрого полусамоизмельчени

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») поставит крупнейшему в Узбекистане производителю меди АО «Алмалыкский ГМК» (АГМК) мельницу с диаметром барабана 9,5 м., сообщили в пресс-службе предприятия.

До конца года Уралмашзавод изготовит для АГМК мельницу мокрого полусамоизмельчения – ММПС 9500х5400 производительностью 6 млн т/год. Мельница будет оснащена системой мониторинга, позволяющего исключить перегруз оборудования и нештатные ситуации.

По текущим прогнозам УЗТМ, в 2021 году предприятие изготовит не менее 18 мельниц разных типоразмеров, превысив показатели прошлого года в 4,5 раза.