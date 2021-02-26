В Свердловской области в 2020 году выросло число миллионеров и миллиардеров

За 2020 год в Свердловской области стало больше миллионеров и миллиардеров, сообщила заместитель руководителя УФНС по региону Лидия Исаева во время пресс-конференции.

По итогам декларационной кампании, количество уральцев, которые получили доходы свыше 1 млн руб., достигло 41,6 тыс. человек, что на 16% выше уровня 2019 года. Из них 40,3 тыс. налогоплательщиков задекларировали доходы от 1 до 10 млн руб. (рост на 16%). 1,2 тыс. человек отразили доходы от 10 до 100 млн руб. По сравнению с прошлой декларационной кампанией, их число выросло на 13%. Доходы от 100 до 500 млн руб. задекларировали 148 человек (рост на 11%), от 500 млн руб. до 1 млрд руб. — 25 человек.

Более 1 млрд руб. задекларировали 22 налогоплательщика — на четыре человека больше, чем в 2019 году. По словам госпожи Исаевой, к числу миллиардеров добавились новые лица, а также те, кто ранее декларировал доходы менее 1 млрд руб.

Всего количество деклараций в 2020 году выросло на 18% и составило 537 тыс. руб. С 2019 года общая сумма доходов выросла на 17% — до 335,8 млрд руб.

В качестве одной из причин роста числа деклараций, а также количества миллионеров и миллиардеров Лидия Исаева назвала увеличение фонда оплаты труда. «Те, кто получают доходы, декларируют их для получения налогового вычета, — пояснила госпожа Исаева. — В 2021 году мы ожидаем большой всплеск представления деклараций, связанных с получением налоговых вычетов социального характера. На это повлияют расходы 2020 года, связанные с коронавирусом, в частности, обследования и тесты на COVID-19».

Анастасия Реутова