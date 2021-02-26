В январе банки увеличили выдачу ипотечных кредитов в Новосибирске на 15%

По итогам января в Новосибирской области выдача ипотечных кредитов увеличился на 12% по сравнению с январем 2020 года — до 2,2 тыс. шт., сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). На 18% выросло количество выданных ипотечных кредитов в Алтайском крае. В тоже время в Красноярском крае рост составил 8%, в Кузбассе — 4%, в Омской области — 2%.

Всего в России за январь 2021 года банки выдали 86 тыс. ипотечных кредитов (+11% к январю 2020 года).

Несмотря на пандемию, прошлый год стал рекордным для ипотечного кредитования, говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович: «В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: продление программы льготной ипотеки и снижение Банком России ключевой ставки». В результате стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, отмечает он.

Оксана Павлова