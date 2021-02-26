26 февраля, пятница
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

«Единая Россия» предложит главу комитета парламента на должность спикера Госсобрания Республики Алтай

Руководство реготдления «Единой России» на конференции 26 февраля утвердит от партии на должность спикера Госсобрания кандидатуру действующего депутата парламента Артура Кохоева. Источник “Ъ-Сибирь” , близкий к партии, не исключил, что его кандидатура будет единственной, которую рассмотрит конференция.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь” спикер Госсобрания Владимир Тюлентин умер в декабре 2020 года. За полгода до этого он переболел коронавирусной инфекцией.

38-летний Артур Кохоев впервые избрался депутатом в парламент в сентябре 2019 года. Входит во фракцию ЕР, возглавляет комитет по экономической, финансовой и налоговой политике.

Артем Шпек


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

новости компаний

Профиль пользователя