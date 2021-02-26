Школьник из Перми подозревается в изготовлении синтетических наркотиков

Сотрудники УМВД Перми задержали 16-летнего школьника, подозреваемого в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, подросток арендовал трехкомнатную квартиру, где занялся производством мефедрона. Своим родителям он сообщил, что решил снять жилье для проведения опытов по выращиванию сельскохозяйственных культур, например клубники и зелени. При этом деньги, с его слов, будущий подозреваемый заработал, работая в службе доставки. Для незаконного бизнеса школьник привлек двух 22-летних сотрудниц клининговой компании, которые пришли прибраться в квартиру. Женщины занимались фасовкой наркотиков, а также их доставкой в тайники-закладки.

«В ходе личных досмотров и обыска в квартире оперативники изъяли около 300 гр. запрещенных веществ, обнаружили различные химические реактивы и лабораторное оборудование»,— сообщает ГУ МВД. По данным полицейских, в школе подросток характеризовался положительно и отличался любознательностью. С учетом того, что задержанный является несовершеннолетним, уголовное дело в отношении его передано для расследования в органы СКР.