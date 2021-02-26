Экс-глава управления мэрии Новосибирска предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романа Сальникова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что весной 2019 года собственник земельных участков в Дзержинском районе через посредника - директора коммерческой организации, предложил начальнику управления мэрии взятку в размере 700 тыс. руб.

За это чиновник должен был решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова. Сотрудник мэрии на это согласился, сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области.

Он «подготовил необходимые документы и используя свой авторитет по службе, согласовал проекты постановлений». Ранее заявления собственника земельных участков были возвращены управлением по земельным ресурсам мэрии, так как в документах отсутствовал проекта межевания. В результате в мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова», чиновник за свои действия получил 100 тыс. руб. как первую часть взятки, считают следователи.

Противоправные действия чиновника были выявлены Управлением ФСБ России по Новосибирской области. В марте «Ъ-Сибирь» сообщал о задержании Романа Сальникова. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Бывшему чиновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф в размере 40-кратной суммы взятки.

Оксана Павлова