Организации для перемещения автомобилей на штрафстоянку предложили выбирать по конкурсу

В региональный парламент внесен проект изменений в закон Пермского края №86-ПК «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств». Инициатива предлагает выбирать организации, выполняющие функции по перемещению автомобилей на специализированную стоянку, хранению и возврату транспортных средств, по итогам конкурсного отбора. Также за каждой организацией предлагается на 5 лет закрепить территорию обслуживания.

Как отмечается в пояснительной записке, такой механизм реализуется в 67 из 85 субъектах РФ. В том числе в Санкт-Петербурге, Кировской области, Краснодарском крае и Башкортостане.

Сейчас организации, перемещающие автомобили на специализированную стоянку, работают без привязки к конкретной территории. Это приводит к недобросовестной конкуренции между организациями и отсутствием специализированных стоянок в ряде муниципалитетов.

Авторы законопроекта: председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин, его заместитель Геннадий Шилов, руководитель комитета по бюджету Елена Зырянова, депутаты Армен Гарслян, Олег Третьяков, Владимир Хозяшев, Мария Коновалова и Алексей Антипов. Рассмотреть инициативу планируется на мартовском заседании Пермской думы.