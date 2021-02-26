«Пермэнергосбыт»: Жители Прикамья на 21% увеличили долги за электроэнергию

Дебиторская задолженность ПАО «Пермэнергосбыт» в 2020 году выросла на 6,7%, с 5 до 5,33 млрд рублей, сообщил в четверг журналистами гендиректор компании Игорь Шершаков. В 2019 год уровень роста составлял только 6%.

По его данным, больше всего нарастили долги физические лица – они нарастили долги с 1,2 до 1,45 млрд рублей (рост 21%), при том, что годом ранее задолженность по этой категории клиентов упала почти на 2,7% (32,6 млн рублей). По мнению гендиректора компании, основная причина – мораторий на отключение должников в 2020 году, который был введен правительством РФ на фоне пандемии. Срок моратория закончился с начала 2021 года и топ-менеджер «Пермэнергосбыта» ожидает сокращение задолжености среди физических лиц.

В пандемию промышленность сократила объем долга на треть – с 489 до 338 млн рублей. На 13,7%, со 168 до 146 млн снизились долги бюджетных организаций, отметил господин Шершаков. По его словам, краевые власти помогли не допустить увеличение долга среди бюджетных организаций.

В целом в 2002 году снижение энергопотребления по компании снизилось на 7,23% - с 11,42 до 10,59 млрд кВт*Ч. Больше всего снизился полезный отпуск по группе «промышленность» - почти на 20%, с 2,42 до 1,96 млрд кВт*Ч. Это связано с выходом ряда потребителей на открытый рынок или запуск собственной генерации. Без учета «выходцев» снижение отпуска по группе составило 4,6%. В тоже время население увеличило потребление – рост в 2020 году на 4,8%, с 2,21 до 2,32 млрд. кВт*Ч.