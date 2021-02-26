СКБ-банк отчитался об убытке 4,1 млрд рублей по МСФО

ПАО «СКБ-банк» (Екатеринбург, 97,2% акций контролируется Дмитрием Пумпянским через Группу «Синара» и другие компании) за январь-сентябрь 2020 года получил чистый убыток в размере 4,1 млрд руб. против чистой прибыли 1,42 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчетности банка по МСФО. В документе также указывается, что активы банка снизились с 137,7 млрд руб. до 136,6 млрд руб. Объем кредитов и авансов клиентам составил 48,5 млрд руб. (снижение почти на 9%). Обязательства банка выросли до 124,1 млрд руб. (рост на 3%). Собственный капитал банка уменьшился почти на треть — до 12,5 млрд руб.

В отчетности указано, что при подготовке документа руководство учло влияние пандемии COVID-19 и вызванного ей в 2020 году экономического спада на финансовое положение банка и группы. «Разразившаяся в 2020 году пандемия вируса COVID-19 оказывает и в течение некоторого времени будет оказывать значительное воздействие на население и компании в России, что неизбежно негативно скажется и на группе, — говорится в документе. — Такое негативное воздействие возникает из-за широко ожидаемого существенного спада мировой, национальной и местной экономики в результате мер, принимаемых в рамках борьбы с вирусом в России и во многих других странах. Это приведет к отрицательным последствиям, которые в настоящий момент невозможно прогнозировать с какой-либо степенью точности».

Руководство приходит к выводу, что у группы может быть существенное снижение доходов, «исходя из разумного ожидаемого снижения объемов выдачи новых кредитов ухудшения качества кредитного портфеля в 2020 году». «Однако, несмотря на предстоящие трудности, руководство считает, что банк продолжит соблюдать показатели достаточности капитала в течение следующих 12 месяцев»,— говорится в отчетности.

Консолидированная финотчетность включает показатели ПАО «СКБ-банк», а также его дочернего ООО «НПП Старт», Газэнергобанка, ООО «Микрокредитная компания "СКБ-Финанс"», ООО «СКБ Лаб», ООО «СКБ-Онлайн», ООО «Дело», ООО «Партнер», ООО «СТА», ООО «Е-Коннект», ПАО «Каменское», АО «Архыз-Синара», ООО «Архыз-1650», АО «Пансионат "Бургас"», ООО «Синара-Девелопмент», ООО «СинараПромТранс», закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости «Стабильный» и «Большой Урал» и закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Эффект».

Татьяна Дрогаева