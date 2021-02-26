В Бразилии число смертей от COVID-19 превысило 250 тысяч

В Бразилии умерли 251 498 заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав страны. Всего в Бразилии зарегистрировано более 10,4 млн случаев заражения. Министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу заявил о новом этапе пандемии.

«Мы столкнулись с новым этапом пандемии <...> Мы снова настороже после того, как подтвердилось, что новый бразильский штамм, новый вариант из Манауса, P.1, является чрезвычайно агрессивным в плане заразности и распространяется втрое быстрее. И он уже стал частью нашей повседневной жизни, проникнув в другие штаты страны »,— сказал глава Минздрава (цитата по UOL).

За последние сутки в Бразилии было выявлено почти 66 тыс. новых случаев заражения. Умерли за последние сутки 1,5 тыс. человек. Страна находится на третьем месте в мире по числу заразившихся и на втором — по количеству летальных исходов. Вакцину от COVID-19 в Бразилии получили около 5 млн человек (2,4%).