Банкиры оценили рост безналичной оплаты в Воронеже

В 2020 году 47% жителей Воронежа стали чаще пользоваться безналичными платежами и оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. Об этом сообщили “Ъ-Черноземье” в Райффайзенбанке по результатам внутреннего исследования и опроса клиентов.

Сейчас, по данным банка, 95% жителей Воронежа используют банковские карты для оплаты покупок. В том числе 29% пользуются для оплаты онлайн-переводами, а 26% — сервисами бесконтактной оплаты, такими как GoglePay, AndroidPay или ApplePay. При этом почти половина опрошенных банком горожан продолжает одновременно использовать и наличные деньги при повседневных тратах.

«Популярность наличных значительно снизилась. Чаще всего горожане продолжают пользоваться ими по привычке (65% воронежцев) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (42%). За последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась»,— заключили в банке.

Сергей Калашников