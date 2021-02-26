Интернет-сериал оценили в семь лет Активиста из Татарстана судят за оскорбление президента РФ

Татарстанскому активисту Кариму Ямадаеву грозит почти семь лет колонии за публикацию в интернете видео, где инсценируется суд над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным. Такой длительный срок запросила прокуратура, которая обвиняет активиста в призывах к терроризму и оскорблении властей. Сам господин Ямадаев вину не признает и настаивает, что размещенный им ролик — «художественная фантазия».



Гособвинение запросило 6 лет и 7 месяцев колонии для активиста из Набережных Челнов Карима Ямадаева, сообщил его адвокат Владимир Красиков. Молодого человека судят за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). По второй статье прокуратура просит 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Как сообщал „Ъ“, дело против господина Ямадаева возбудили 31 декабря 2019 года в связи с тем, что активист разместил в YouTube видеоролик «Судья Грэмм (1-я серия)». В ролике инсценирован суд над обвиняемыми с табличками «Владимир Путин», «Дмитрий Песков» и «Игорь Сечин». Действия, согласно сценарию, происходят якобы в 2022 году. Судью, который выносит приговоры к смертной казни «Сечину» и «Пескову», играет сам господин Ямадаев. В начале ролика он предупреждает, что «все события сериала вымышлены», а «любые сходства с любыми названиями, лицами, фамилиями, именами, должностями и т.д.— случайны». Однако следствие сочло, что запись содержит «высказывания, направленные на оскорбление и унижение достоинства лиц, выполняющих социально значимую деятельность», и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Карима Ямадаева задержали в январе прошлого года и затем поместили в СИЗО. В сентябре 2020 года дело активиста начал рассматривать Центральный окружной военный суд в Самаре. В ходе процесса в защиту Карима Ямадаева проводились акции поддержки в разных городах России.

Адвокат Владимир Красиков отмечает, что активист «вину не признает и настаивает на недопустимости преследования за художественную фантазию в приличной форме». По словам защитника, дело было инициировано управлением ФСБ по республике. Сам господин Ямадаев ранее заявлял, что планировал снять 3049 эпизодов придуманного им веб-сериала «в жанре фантастика, черная комедия».

Следующее заседание по делу запланировано на 2 марта, продолжатся прения. Дата приговора пока неизвестна.

Карим Ямадаев известен в Татарстане как активист «Бессрочного протеста». В марте 2019 года он был арестован на 28 суток за инсталляцию с «надгробным памятником» Владимиру Путину, выставленную у здания следственного отдела: полиция расценила ее как несанкционированный пикет. Кроме того, господин Ямадаев подвергался аресту на восемь суток за инсталляцию «Памятник жертвам политических репрессий», в которой использовалась фотография президента. По обоим административным делам Карим Ямадаев подал жалобы в Европейский суд по правам человека.

Кирилл Антонов