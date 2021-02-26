Лидер по сокращению

Татарстан оказался одним из лидеров среди российских регионов по темпам сокращения собственных доходов в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), падение составило около 14% — прежде всего из-за снижения цен на нефть. Эксперты считают, что восстановить бюджетные потери в 2021 году «сырьевым регионам, в том числе Татарстану, будет сложнее всего». При этом они предостерегают от попыток нарастить поступления за счет повышения ставок и предлагают «снижать налоги для самых бедных слоев населения и для малого и среднего бизнеса, подталкивая граждан к предпринимательству и самостоятельному семейному бизнесу».



Татарстан оказался на седьмом месте среди субъектов РФ по темпам сокращения собственных доходов в 2020 году. Такие расчеты опубликовал Институт «Центр развития» ВШЭ на основе данных Минфина России.

Согласно исследованию, падение доходов в республике составило около 14%. При этом в Тюменской области собственные доходы сократились почти на 24%. Затем идут Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Коми, Кемеровская и Астраханская области. Чуть лучше, чем в Татарстане, ситуация оказалась в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии. Однако здесь сокращение доходов также превысило 10%.

В аналитическом материале ВШЭ отмечается, что «лидерами по сокращению собственных доходов стали прежде всего регионы с сырьевой направленностью экономики». «Из-за падения цен на углеводороды эти регионы столкнулись с резким падением поступлении налога на прибыль, что и обусловило падение собственных доходов. Например, в Тюменскои области эти поступления сократились на 35%»,— говорится в исследовании.

Напомним, как сообщал министр финансов республики Радик Гайзатуллин, в 2020 году бюджеты республики и муниципалитетов недосчитались 48 млрд руб. Такую ситуацию он объяснял волатильностью курса рубля и цен на нефть, а также кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Отчисления прежде всего сократили предприятия нефтяной отрасли, нефтехимии и нефтепереработки. В абсолютном значении у Татарстана самое большое снижение доходов в Приволжском федеральном округе, а в целом по России республика оказалась на четвертом месте после Москвы и еще двух регионов.

При этом только по налогу на прибыль сокращение составило 48 млрд руб., или 43%. Вместе с тем около половины «потерянных средств» республике компенсировал федеральный центр. По словам господина Гайзатуллина, Татарстан получил дотации в размере 22,4 млрд руб. на «поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов». Всего безвозмездные поступления в сравнении с изначальным планом превысили 86 млрд руб. В итоге доходы казны по итогам прошлого года должны составить 292,7 млрд руб., а расходы — 342,8 млрд руб. Дефицит бюджета Татарстана достигнет 32 млрд руб. Закон об исполнении бюджета республикой пока не принимался.

При этом в целом для 85 субъектов РФ собственные доходы регионов по сравнению с 2019 годом практически не изменились и составили 11,1 трлн руб. Под влиянием экономического кризиса поступления по налогу на прибыль сократились на 13%.

Поступления по акцизам в региональные бюджеты выросли на 5,7%. Поступления НДФЛ в 2020 году выросли на 7,5%. Эксперты ВШЭ считают, что это может быть связано с бюджетной поддержкой регионов федеральным центром, а также с бюджетной политикой самих регионов, существенно увеличивших расходы, в том числе расходы на заработную плату. Консолидированные бюджеты всех регионов с учетом трансфертов из федерального бюджета (3,8 трлн руб. против 2,5 трлн руб. годом ранее) увеличились на 9,8% и достигли 14,9 трлн руб. (годом ранее — 13,6 трлн руб.).

Главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов считает, что в 2021 году регионы смогут преодолеть кризис, если «проявят достаточную гибкость в сфере регулирования экономики и предпринимательства, а также сумеют без больших коррупционных потерь освоить средства, поступившие в виде трансфертов из федерального бюджета». «Сырьевым регионам, в том числе Татарстану, будет сложнее всего, так как будет лелеяться надежда о высоких ценах на нефть. Тем более что даже западные банки начинают выпускать прогнозы о $100 за баррель, выдавая желаемое за действительное»,— отмечает эксперт. При этом сам господин Антонов считает, что «пандемия оказала негативное влияние на мировую экономику и привела к падению мирового ВВП на 4–5%, а значит, и к пропорциональному падению потребления нефти».

По словам аналитика, «в условиях падения реальных заработных плат россиян тщетно пытаться нарастить бюджетные доходы за счет увеличения налогов и повышения качества их администрирования», а «гораздо эффективнее было бы снижать налоги для самых бедных слоев населения и для малого и среднего бизнеса, подталкивая граждан к предпринимательству и самостоятельному семейному бизнесу». «Кроме того, регионам, в том числе и Татарстану, следовало бы идти по пути раздачи денег населению, чтобы поддержать потребительский спрос и через это — умирающий бизнес. Цена нефти в 2021 году вряд ли будет выше максимума 2019-го, то есть не поднимется выше $75 за баррель Brent, если не случится форс-мажора в поставках или добыче»,— заключил он.

Кирилл Антонов

Кирилл Антонов