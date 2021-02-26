Ученье светит не всем

Ульяновское юрагентство «Кучембаев и партнеры», защищая в Верховном суде интересы выпускницы медицинского вуза, поступившей по договору целевого обучения, намерено создать на федеральном уровне прецедент и добиться отмены требований по обязательной отработке установленного договором периода, если в договоре нет никаких материальных обязательств. Из-за такого договора выпускница не может продолжить обучение в ординатуре. Юристы называют договор «кабальным», сравнивая его с «системой исправительных наказаний». Они также судятся с правительством РФ, считая необходимым признать недействующим его постановления о целевом наборе.

Выпускница Самарского государственного медуниверситета (СамГМУ) Светлана Низамеева направила в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решение Чердаклинского суда Ульяновской области и соответствующие определения апелляционной и кассационной инстанций, требуя признать незаключенным договор между СамГМУ и больницей № 172 (Димитровград) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) о ее обучении по целевому набору.

Договор был заключен в августе 2013 года, когда госпожа Низамеева, желая стать врачом-эндокринологом, согласилась заключить договор целевого обучения с больницей ФМБА, по которому после обучения она обязана отработать в больнице не менее пяти лет. После окончания обучения она была намерена продолжить обучение в ординатуре, но больница ей в этом отказала, сославшись на необходимость отработки. А после того как она все же подала документы в ординатуру, больница направила в вуз письмо о запрете продолжения очного обучения «в связи с невыполнением обязательств по договору». Фактически выпускница была лишена возможности продолжить обучение по избранной специальности.

Она пыталась через суд признать договор недействующим, поскольку не имела материальных обязательств перед больницей ФМБА, но районный суд, апелляционная и кассационная инстанции в удовлетворении иска отказали.

В кассационной жалобе в Верховный суд РФ Светлана Низамеева обращает внимание на то, что больница не оплачивала ей ни обу­чение, ни общежитие, не выплачивала стипендию, в то время как в статье 199 Трудового кодекса РФ меры материальной поддержки и материального стимулирования относятся к существенным условиям договора целевого обучения.

Кроме того, она подала иск к правительству РФ с требованием признать недействующими требования положения о целевой подготовке специалистов (постановление правительства РФ от 19.09.1995 года № 942), где оговариваются условия расторжения договора, но и в этом ей было отказано. Сейчас истец направила надзорную жалобу в президиум Верховного суда РФ.

«Договор не содержит существенных условий, следовательно, он не заключен. По нему даже нет долгов, которые выпускница могла бы возместить. И такая схема, когда работодатель по договору о целевом наборе лишь обеспечивает пониженный проходной балл и не несет никаких материальных обязательств, требуя за это принудительной отработки, действует по всей стране — какая-то кабала, система принудительного труда, как в системе исправительных работ»,— говорит глава юрагенства Алмаз Кучембаев. Он заявляет, что подобные договоры, не имеющие материальных обязательств будущего работодателя, нарушают Конституцию России и фактически наносят вред, снижая требования для поступающих, а значит, и качество будущих специалистов. «Это надо регулировать рыночными инструментами, а не такими договорами»,— сказал глава юрагентства.

Согласно данным региональной медицинской палаты, в 2020 году в медвузы страны по целевому набору поступили 225 человек. По данным Минобрнауки России 2016 года более 51% договоров о целевом обучении не содержит мер социальной поддержки студентов.

Президент ульяновского госуниверситета (УлГУ) Юрий Полянсков отмечает, что проблем вокруг целевых наборов возникало немало, но сейчас сформировалась устойчивая практика: если производится оплата обучения или выплата дополнительной стипендии, то тогда выпускник обязан или отработать оговоренный срок, или выплатить долг перед работодателем. Если же оплат и выплат не было, то никто и не заставит выпускника отрабатывать. По мнению президента ­УлГУ, целевые наборы за счет пониженного проходного балла, снижают качество образования. «И логичней привлекать специалистов другими методами — жильем, повышенной зарплатой»,— добавил господин Полянсков.

Сергей Титов, Ульяновск