«Молот-Прикамье» досрочно расторг контракты с хоккеистами

В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» объявили о начале подготовки к новому сезону. Сегодня контракты с игроками команды были прекращены до истечения их срока действия, то есть до 30 апреля 2021 года и они отпущены по домам. Как заявил в интервью YouTube-каналу «Молот-ТВ» генеральный директор ХК «Молот-Прикамье» Александр Гулявцев, это сделано в первую очередь для приведения в порядок финансовых дел организации. У клуба остались долги с прошлых сезонов (в начале сезона они оценивались в 60 млн руб.) и от них необходимо избавляться, чтобы они не тормозили движение команды по турнирной таблице, отметил топ-менеджер команды.

Александр Гулявцев считает, что на низкий результат прошедшего сезона повлияло несколько факторов, в том числе значительное число хоккеистов, переболевших корононаврусом.

Напомним, «Молот-Прикамье» завершил выступление в чемпионате ВХЛ после первой части сезона. В турнирной таблице пермский клуб расположился на предпоследнем 25-м месте с 34 очками.

По данным издания «В курсе», руководство клуба планирует сохранить на сезон 2021/2022 весь действующий тренерский штаб: Александра Агеева, Николая Бардина и Вячеслава Седова. Официально эта информация не подтверждена.