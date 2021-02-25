Со стоматологической поликлиники в Перми взыскивают компенсацию в 5 млн рублей

В Кировский районный суд Перми обратилась жительница города с требованием о взыскании с Городской стоматологической поликлиники № 7 компенсации морального вреда в размере 5 млн руб. Судебное разбирательство назначено на 17 марта.

Как сообщает пресс-служба суда, истец обратилась в поликлинику в конце мая 2020 года. Пациентке были оказаны медицинские услуги. На следующий день она вновь обратилась в поликлиннику, где было назначено антибактериальное лечение. Однако самочувствие истца ухудшалось: начались сильные головные боли, бессонница. Тогда женщина обратилась в частную стоматологическую клинику. После обследования хирургом клиники и коллегиального осмотра врачами, было вынесено предположение о возможном занесении инфекции пациентке при оказании первоначальных стоматологических услуг. После чего она была направлена на срочную госпитализацию в Челюстно-лицевую хирургию Вагнера для оперативного вмешательства.