Судмедэкспертиза хранит выдержку

В прошлом году в Самарской области умерло 52728 человек, примерно на 25% больше, чем в 2019 году. По официальным данным, их них около 900 погибших — с обнаруженной коронавирусной инфекцией. По уровню смертности регион оказался на шестом месте, уступив Чечне, Дагестану, Ингушетии, Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным „Ъ-Волга“, Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы не справляется с потоком тел умерших жителей региона — чтобы получить усопшего, родственникам приходится ждать до нескольких суток. В связи с этим надзорные органы столкнулись с жалобами от жителей региона на работу бюро судебно-медицинской экспертизы, возглавляемого Алексеем Манцаговым.

По данным Росстата, Самарская области оказалась среди лидеров в РФ по абсолютному количеству смертей в 2020 году — умерли 52728 человек, проживавших в регионе, максимум с 2003 года. В 2019 году число было ниже приблизительно на 20% — 42132 человек.

Естественная убыль населения достигла максимума 20летней давности. За 2020 год число умерших превысило число родившихся на 24745 человек. В 2020 году в Самарской области родилось 27983 ребенка, что стало минимальным результатом с 2001 года.

На 1000 человек в регионе в прошедшем году приходилось 16,6 умерших, в 2019 году смертность составляла 13,3 человека на 1000 жителей региона. Коэффициент рождаемости тоже оказался ниже, чем в предыдущем году — 8,8 новорожденных на 1000 человек. В 2019 году на такое же количество жителей приходилось 9,4 родившихся.

По темпам прироста смертности регион занял шестое место в федеральном рейтинге. Более удручающей ситуация оказалась в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане. Смертность в стране в минувшем году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек. Как следует из данных Росстата, около половины умерших — пациенты с COVID19. По официальным данным, с диагностированной коронавирусной инфекцией в Самарской области умерли 904 человека.

Выдачей тел умерших в регионе занимается ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». С 2018 года бюро возглавляет Алексей Манцагов. До него более 30 лет бюро возглавлял Анатолий Ардашкин. Он стал начальником учреждения в 1984 году и оставил должность в 2018м. После своего назначения господин Манцагов издал приказ, согласно которому тела умерших должны выдаваться только родственникам. Этот документ противоречит ФЗ «О погребении и похоронном деле», который предусматривает, что в случае отказа от погребения умершего со стороны родственников тело может быть выдано любому лицу, взявшему на себя обязанность похоронить усопшего. После появления приказа и стали массово возникать ситуации, когда тела умерших выдавались родственникам или ответственным лицам со значительными задержками. Так, согласно одной из жалоб на действия тольяттинского филиала бюро судебно-медицинской экспертизы, тело местного жителя — ветерана Великой Отечественной войны, скончавшегося 1 января 2020 года, его родственники смогли получить только лишь 6 января, так как в бюро не делали вскрытие, ссылаясь на нерабочие дни.

С началом пандемии короновируса ситуация еще более обострилась. В отдельные дни в бюро образовывалась буквально «очередь из покойников». В своих жалобах родственники указывают, что сотрудники бюро, якобы, выражали готовность ускорить судебно-медицинскую экспертизу, но за отдельную плату, которая составляла от девяти до двенадцати тысяч рублей. Средняя задержка по выдачи тел могла составлять до четырех-пяти суток. Таким образом, нарушались не только морально-этические, но и религиозные нормы по погребению тел усопших. По данным „Ъ-Волга“, жалобы на действия бюро поступили не только в надзорные органы, региональный минздрав, но и в следственный комитет. Основные претензии со стороны заявителей касаются задержки выдачи тел, ненадлежащее хранение покойных (в ряде случаев трупы выдавались с признаками разложения), а также нахождения в телах посторонних предметов (элементы одежды, медицинские инструменты и расходные материалы). Сейчас по этим обращениям граждан проводятся проверки.

Как ответили „Ъ-Волга“ в бюро судмедэкспертизы, претензии к работе государственной организации надуманные. «Нас проверяли прокуратура и другие контролирующие органы, и никаких нарушений не было обнаружено. Что касается состояния тел умерших, то их привозят уже с гнилостными изменениями, доставка тела иногда длится долго, с задержками. Например, летом, когда жарко, тело портится быстро. Никаких дополнительных денег за выдачу тел мы не берем, так как мы государственное учреждение»,— утверждают в организации.

Как поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов учреждения, куда впоследствии направляется тело умершего или погибшего, имеют право выдавать тело не ранее и не позднее чем через трое суток после окончания исследования тела. «Подобные государственные учреждения здравоохранения никаких коммерческих услуг не оказывают, поскольку бюджетные. Оказание платных медицинских услуг может иметь место, но это точно не относится к ускоренной выдаче тела, а скорее относится к услугам по приданию трупу соответствующего внешнего вида для погребения»,— говорит юрист.

По словам члена ассоциации юристов России Ольги Евстроповой, после завершения патолого-анатомического вскрытия тело умершего выдается для погребения супругу, другим родственникам или законному представителю умершего, при их отсутствии — любому лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Евгений Чернов