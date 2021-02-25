«Локомотив» по буллитам проиграл ЦСКА в матче КХЛ

25 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем льду встречался с московским ЦСКА. Игра в Ярославле завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев, прервавших победную серию железнодорожников из четырех матчей.

Основное время матча закончилось вничью 2:2. У ярославцев шайбы забросили Николай Коваленко и Денис Алексеев. В составе армейцев отличились Максим Шалунов и Андрей Локтионов. Овертайм тоже не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказались армейцы.

Это четвертая встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первых двух матчах сильнее был ЦСКА. Первая игра 16 ноября в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Во второй встрече тоже в Москве армейцы выиграли со счетом 3:2. В третьем матче 14 января в Ярославле победил «Локомотив» со счетом 3:0.

И ЦСКА, и «Локомотив» уже обеспечили себе право участия в плей-офф Кубка Гагарина.

Ярославской команде в регулярном чемпионате осталось один матч. В заключительной встрече железнодорожники в Ярославле 27 февраля принимают «Салават Юлаев» из Уфы.

Антон Антонов